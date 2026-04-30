'Gelin Hazineleri' Rusya'da Ermitaj Müzesi'nde sergilenmeye başladı

RUSYA'nın St. Petersburg Ermitaj Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk' adlı sergi açıldı.

Ermitaj Müzesi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy, yabancı misyon temsilcileri, Türk ve Rus gazeteciler, yetkililer ve davetliler katıldı.

Bakan Tekin ve Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Piotrovskiy, serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

'SERGİ, ANADOLU'NUN BEREKETİ VE OSMANLI'NIN ZARAFETİNİ RUSYA'NIN KALBİNE TAŞIDI'

Emine Erdoğan'ın serginin açılışı nedeniyle gönderdiği mesajı Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç okudu.

Erdoğan, 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk' sergisinin kadim Anadolu toprağının bereketini ve Osmanlı Devleti'nin zarafetini Rusya'nın kalbine taşıdığını bildirdi.

Açılış programına katılamamaktan duyduğu üzüntüyü belirten Erdoğan, bu anlamlı serginin Ermitaj Müzesi'nde yer almasından büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Çeyiz geleneğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Çeyiz geleneği, köklü medeniyet birikimimizin en zarif tezahürlerinden biri olduğu gibi kültürel hafızamızın da en önemli unsurlarındandır. Çeyiz, aile kurmanın eşyaya ve mekana yansıyan anlamlarıyla beraber geleneksel el sanatlarımızın yüksek estetik zevkini ve çeşitliliğini ihtiva eden derin bir medeniyet dilidir" ifadelerini kullandı.

"Anadolu'nun sandıklarında saklanan her motif, bir sanat ürünü olmakla birlikte milletimizin tarihini ve ruhunu ortaya koyan güçlü bir anlatıdır" diyen Erdoğan, "Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan bu kıymetli eserlerin uluslararası sanat çevreleriyle buluşması, Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışının en zarif ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.

'SERGİ TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ DOSTLUĞU PEKİŞTİRECEK'

Ermitaj Müzesi gibi dünyanın önde gelen saygın sanat kurumlarından birinde sergilenen bu eserlerin kültürün en güçlü yönünün milletler arasında ortak bir anlam ve etkileşim alanı kurabilme yeteneği olduğunu açıkça gösterdiğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Aile kurma, hatıra biriktirme ve emeği paylaşma gibi insanlığın ortak deneyim alanlarına ait değerleri tanımak, farklı coğrafyalar arasında kültürel yakınlaşma sağlamanın en etkili yoludur. Bu bağlamda serginin, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğu pekiştireceğine yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında kültür ve sanat aracılığıyla gelişen bu anlamlı birlikteliğin, insanlığın ortak mirasına katkı sağlayan yeni projelere ilham olmasını temenni eden Erdoğan, kültürel iş birliğinin gerçekleşmesine sağladıkları katkılar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na, koleksiyonu hazırlayan Olgunlaşma Enstitülerine ve ev sahipliği yapan Ermitaj Müzesi'ne teşekkür etti.

BAKAN TEKİN: ERMİTAJ'DA SERGİNİN AÇILMASI ÇOK ANLAMLI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonundan oluşan, geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğinin tanıtıldığı serginin açılışında konuşan Tekin ise Ermitaj Müzesi'nin dünyanın en etkileyici müzelerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

Müzenin yapılış tarzı, eser sayısı, sergilerinin, eserlerinin niteliği ve sürekli canlı bir ziyaretçi trafiği sebebiyle bu müzenin çok önemli olduğunu dile getiren Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bu serginin bu müzede teşhir edilmesini istemesinin bu açıdan çok anlamlı olduğunu aktardı.

Türk toplumunda ailenin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tekin, "Aile kurma konusunda bütün ritüeller bizim için çok önemlidir. Nişan töreninden düğün törenine kadar evlilik sürecinin her aşaması bizim toplumumuzda çok önemsenir. Evlilik ilişkisinin bütün aşamasındaki her türlü adım daha sonra hayırla yad edilir. Bütün bu adımlar kuşaktan kuşağa anlatılır. Böyle olduğu için Anadolu kültüründe bu konuda çok yaygın bir ritüel zinciri vardır" diye konuştu.

Ermitaj Müzesi'nde sergisine başlanacak olan çeyiz seremonisinin de Anadolu kültüründe aile kutsallığının bir parçası olarak kabul edildiğini dile getiren Tekin, sergilenen ürünlerin üzerindeki işlemelerin, bu işlemelerin yapıldığı kumaşların hepsinin bir anlama sahip olduğunu söyledi.

'Gelin Hazineleri' sergisinin Rusya'da açılmasının iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler açısından önemli olduğunu kaydeden Bakan Tekin, "Kültürel olarak birbirimizi daha yakından tanımanın, ilişkiler kurmanın, iki ülkenin çok değerli Cumhurbaşkanları Sayın (Vladimir ) Putin ve Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın arzu ettiği ve önemsediği bir durum. Bu sergimizin Ermitaj'da teşhir edilmiş olması iki ülke cumhurbaşkanının çizdiği vizyona, yakınlaşma iradesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy ise yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'a serginin açılmasındaki öncülüğü için teşekkür ederek, sergilenen ürünlerin çok değerli olduğunu belirtti. Bu eserlerin eskiden gelinlerin çeyizi olarak kullanıldığını aktaran Piotrovskiy, "Her zaman hayran olduğumuz Türk kumaşlarını burada görmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bu hem gözlerimiz için hem şenlik olacak hem de çok bilgilendirici bir sergi olacak" ifadelerini kullandı.

Piotrovskiy, bu sergi sayesinde Türk kültürünü ve Türk aile kültürünü yakından tanıyacaklarını sözlerine ekledi.

'GELİN HAZİNELERİ' 26 TEMMUZ'A KADAR ERMİTAJ'DA ZİYARETÇİLERE AÇIK

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan sergi, St. Petersburg'da dünyanın en meşhur müzelerinden biri olan Ermitaj Müzesi'nin ana binasında Kış Sarayı galerisinde 26 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Koleksiyonun, dünyanın başka ülkelerinde de yer alan prestijli müzelerde de sergilenmesi planlanıyor.

Daha önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu marjında ABD'de New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' programına ev sahipliği yapmış, geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini programa katılan farklı ülkelerin liderlerinin eşlerine tanıtmıştı. Programda, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinlikleri de defileyle tanıtılmıştı.

ANADOLU'NUN HİKAYELERİYLE ŞEKİLLENİP TÜRK KADININ EL EMEĞİNE DÖNÜŞEN KOLEKSİYON

'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk' isimli sergi, Anadolu'nun bilgi, birikim ve hikayeleriyle şekillenen, çeşitli biçim ve süsleme özellikleriyle farklı duyguları dile getiren, Türk kadınının paha biçilemez el emeğinin bulunduğu çeyiz temalı eser ve ürünlerden meydana geliyor.

Türk çeyiz kültürüne dair benzersiz bir çalışma olan koleksiyon ile 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında Türk kültüründeki düğün hazırlık sürecini sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonlarından 80'den fazla eserin yer aldığı Türk kültürünü yansıtan sergi Osmanlı ve Anadolu'nun köklü zarafetini yansıtan Türk işi ve dival işi teknikleriyle süslenmiş ipek, atlas ve kadife bohçalardan, tel sarma ve dival işi bohçalara uzanan geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Koleksiyonun merkezinde geleneksel giyim unsurları yer alıyor. Anadolu'nun ilk beyaz gelinliklerinden birisi, takı ve aksesuarlar, gündelik yaşam ve tören kültürüne ait fincanlar, havlular, hamam bohçaları, seccade gibi çeyiz kültürüne ait ürünler de sergide bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı