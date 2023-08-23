Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangına ilişkin şüpheli gözaltına alındı

Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı ve ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.