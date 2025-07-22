Gazzeli gencin un sevinci kameralara yansıdı

İsrail'in Gazze'de yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7, aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu ise 14 kişi yaşamını yitirdi.

Bu saldırılardan kurtulmayı başaran Gazzeli bir gencin yaşadığı sevinç kameralara yansıdı. Görüntülerde elinde bir çuval unu ailesine getiren gencin sevinçle unu ailesine gösterdiği anlar yer aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.