Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Güncelleme:
İngiliz basını Middle East Eye'nin haberine göre, İsrail'in teslim ettiği cesetler Gazze'ye donmuş, numaralanmış ve sessiz bir şekilde ulaştı. Filistinli aileler, cenazelerin gelişinin kayıp yakınlarının akıbetiyle ilgili iki yıldır kafalarını kurcalayan soruları nihayet yanıtlayacağını umuyordu.

  • Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirilen cenazelerin büyük bölümünde uzuv kayıpları, uzun dikişli kesikler ve çürümeye bağlı deformasyonlar tespit edildi.
  • Gazze'deki adli tıp uzmanları, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli tıbbi inceleme ekipmanından yoksun olması nedeniyle iç organ incelemesi yapamadıklarını açıkladı.
  • Gazze'deki bağımsız sağlık ekipleri, çok sayıda cesette kırık kemikler, bağlanma izleri ve işkence belirtileri bulunduğunu doğruladı.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirilen cenazelerin büyük bölümünde uzuv kayıpları, uzun dikişli kesikler ve çürümeye bağlı deformasyonlar tespit edildi. Bazı aileler, bu kesiklerin otopsi amaçlı mı yoksa organ alınmasına yönelik mi olduğunu sorguluyor.

Ancak Gazze'deki adli tıp uzmanları, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli tıbbi inceleme ekipmanından yoksun olması nedeniyle bu şüpheleri doğrulayamadıklarını da inkâr edemediklerini belirtiyor.

YAKINLARINI FOTOĞRAFLARDAN TANIMAYA ÇALIŞTILAR

Deyr el Belah'ta yaşayan Muhammed Ayşe Ramazan, ilk günden beri kayıp olan kardeşi Ahmed'i, hastanede sergilenen fotoğrafların dördüncü gününde teşhis edebildi.

Ramazan, kardeşinin göğsünden aşağı uzanan uzun bir dikiş izi olduğunu belirterek, "Hiç ameliyat geçirmemişti. Bu kesik neye dayanıyor bilmiyorum." dedi. Cesedin donmuş halde olduğu, üzerinde kurşun yaraları bulunduğu ve bir ayak parmağının eksik olduğu ifade edildi.

ELLER VE AYAKLAR BAĞLI, İŞKENCE İZLERİ BELİRGİN

Beyt Hanunlu Zeyneb İsmail Şabat, kayıp kardeşi Mahmud'u yüz hatlarından ve saçlarından teşhis etti. Şabat, kardeşinin ellerinin arkadan bağlı olduğunu, ayaklarında metal kelepçe izleri bulunduğunu ve giysilerinin tamamen çıkarılmış olduğunu söyledi. Gazze'deki bağımsız sağlık ekipleri de çok sayıda cesette kırık kemikler, bağlanma izleri ve işkence belirtileri bulunduğunu doğruluyor.

KIYAFETLERLE YAPILAN TEŞHİSLER

İade edilen iki cenazeyi teşhis eden Nagah İsmail el-Cebari ise kardeşini ayakkabılarından, oğlunu ise kıyafetlerinden tanıyabildiğini belirtti. Kardeşinin ayak ve el parmaklarının eksik olduğunu söyleyen Cebari, "Organ alındığını düşünmüyorum ama çoğu cesette benzer eksikler vardı." dedi.

ADLİ TIP: "İÇ ORGAN İNCELEMESİ YAPAMIYORUZ"

Gazze Adli Tıp Genel Müdürü Halil Hamada, cesetlerin aşırı dondurulmuş halde teslim edildiğini, çoğu zaman çözülmesi için günler gerektiğini söyledi:

"Yalnızca dış muayene yapabiliyoruz. İç organlara dair inceleme yapacak ekipmanımız yok."

BELİRSİZLİK VE ACI BİRLİKTE DERİNLEŞİYOR

Cenazelerin iadesi ailelere "bekleyişin sonu" gibi görünse de, cesetlerdeki izler cevaplardan çok yeni sorular doğurdu. Aileler yakınlarını toprağa verebilse de, onların nasıl öldüğü, hangi koşullarda tutulduğu ve cesetlerine ne yapıldığına dair belirsizlik sürüyor.

Şahan Kartal
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDüşünür:

Uzunn adamınn yahudi madalyası aldııgı awkkk sıyonositlerı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Pabucumun reisi nerede ???.....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Arkanda bak seni s2yo

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıHalit:

artık siyonistlerin yaptığı hiç bir şeye şaşırmıyorum çünkü bu düdüklü gibi hep şişiyor artık elbet devran dönecek

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
