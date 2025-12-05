Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirilen cenazelerin büyük bölümünde uzuv kayıpları, uzun dikişli kesikler ve çürümeye bağlı deformasyonlar tespit edildi. Bazı aileler, bu kesiklerin otopsi amaçlı mı yoksa organ alınmasına yönelik mi olduğunu sorguluyor.

Ancak Gazze'deki adli tıp uzmanları, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli tıbbi inceleme ekipmanından yoksun olması nedeniyle bu şüpheleri doğrulayamadıklarını da inkâr edemediklerini belirtiyor.

YAKINLARINI FOTOĞRAFLARDAN TANIMAYA ÇALIŞTILAR

Deyr el Belah'ta yaşayan Muhammed Ayşe Ramazan, ilk günden beri kayıp olan kardeşi Ahmed'i, hastanede sergilenen fotoğrafların dördüncü gününde teşhis edebildi.

Ramazan, kardeşinin göğsünden aşağı uzanan uzun bir dikiş izi olduğunu belirterek, "Hiç ameliyat geçirmemişti. Bu kesik neye dayanıyor bilmiyorum." dedi. Cesedin donmuş halde olduğu, üzerinde kurşun yaraları bulunduğu ve bir ayak parmağının eksik olduğu ifade edildi.

ELLER VE AYAKLAR BAĞLI, İŞKENCE İZLERİ BELİRGİN

Beyt Hanunlu Zeyneb İsmail Şabat, kayıp kardeşi Mahmud'u yüz hatlarından ve saçlarından teşhis etti. Şabat, kardeşinin ellerinin arkadan bağlı olduğunu, ayaklarında metal kelepçe izleri bulunduğunu ve giysilerinin tamamen çıkarılmış olduğunu söyledi. Gazze'deki bağımsız sağlık ekipleri de çok sayıda cesette kırık kemikler, bağlanma izleri ve işkence belirtileri bulunduğunu doğruluyor.

KIYAFETLERLE YAPILAN TEŞHİSLER

İade edilen iki cenazeyi teşhis eden Nagah İsmail el-Cebari ise kardeşini ayakkabılarından, oğlunu ise kıyafetlerinden tanıyabildiğini belirtti. Kardeşinin ayak ve el parmaklarının eksik olduğunu söyleyen Cebari, "Organ alındığını düşünmüyorum ama çoğu cesette benzer eksikler vardı." dedi.

ADLİ TIP: "İÇ ORGAN İNCELEMESİ YAPAMIYORUZ"

Gazze Adli Tıp Genel Müdürü Halil Hamada, cesetlerin aşırı dondurulmuş halde teslim edildiğini, çoğu zaman çözülmesi için günler gerektiğini söyledi:

"Yalnızca dış muayene yapabiliyoruz. İç organlara dair inceleme yapacak ekipmanımız yok."

BELİRSİZLİK VE ACI BİRLİKTE DERİNLEŞİYOR

Cenazelerin iadesi ailelere "bekleyişin sonu" gibi görünse de, cesetlerdeki izler cevaplardan çok yeni sorular doğurdu. Aileler yakınlarını toprağa verebilse de, onların nasıl öldüğü, hangi koşullarda tutulduğu ve cesetlerine ne yapıldığına dair belirsizlik sürüyor.