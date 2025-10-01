Haberler

Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi! İsrail dronları adım adım takip ediyor

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi. Filo "Yüksek alarm" durumuna geçerken gönüllülerin can yeleklerini giydikleri ve filonun üzerinde İsrail'e ait insansız hava araçlarının uçtuğu aktarıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun, 'Yüksek riskli bölgeye girdikleri' açıklandı.

İSRAİL SALDIRISI AN MESELESİ

Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan ve onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, daha önceki gemilerin İsrail saldırısı ve engellemelerine uğradığı bölgeye girdikleri açıklandı. Ayrıca, filonun 'yüksek alarm' durumuna geçtikleri ve gönüllülerin can yeleklerini giydikleri bildirildi.

DRONLAR TACİZE BAŞLADI

Gemideki gönüllüler, filonun yakınında İsrail Donanması'na ait geminin olduğunu ve zaman zaman insansız hava araçları ile taciz edildiklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
Haber Yorumlarıismail kazankaya:

Rabbim yardımcıları olsun.

Haber Yorumlarıerrisduygu34:

Rabbim sen yar ve yardımcıları ol,İsrail’i kahrı perişan eyle

Haber YorumlarıAdamin biri:

Bu bir cesaret ve direnç meselesi, kabuğu kırdınız mı sizi kimse tutamaz...

