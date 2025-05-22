Gazze'ye 81 Gün Sonra İlk Yardım Tırları Girdi

Gazze'ye 81 Gün Sonra İlk Yardım Tırları Girdi
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in 81 günlük ablukasının ardından uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına ait 87 yardım tırının bölgeye girdiğini açıkladı. Yardımların büyük kısmı gıda ve çocuk beslenme ürünlerinden oluşuyor.

GAZZE'de, 81 günlük ablukanın ardından ilk yardım tırlarının bölgeye girdiği açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in uyguladığı 81 günlük ablukanın ardından ilk kez, çoğunluğu uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen 87 yardım tırının bölgeye giriş yaptığını duyurdu. Yardımların büyük bölümünün un, temel gıda ve çocuklara yönelik besleyici destek ürünlerinden oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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