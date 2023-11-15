Gazze Şeridi'nde Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

ÇEKİM TARİHİ: 13-14 Kasım 2023

4. SES 4 (Arapça): ATEF AL-HAZEEN, Gazze sakini

5. SES 5 (Arapça): İBRAHİM AL-NAJJAR, Gazze sakini

6. SES 6 (Arapça): AYA HABBUB, Yerinden edilen Gazze sakini

7. SES 7 (Arapça): NARİMAN FATHY, Yerinden edilen Gazze sakini

8. SES 8 (Arapça): NABİLA HASHEM, Gazze sakini

Filistin- İsrail çatışması devam ederken, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen kent sakinlerinin sayısı artıyor.

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı ve Gazze'deki hükümet medya ofisine göre, çatışmanın başlangıcından bu yana İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 11.500'i aşarken, 29.000'den fazla kişi de yaralandı.

"Eşim ve çocuklarıma bakabilmek için kuzeyden mülteci olarak buraya geldim. Burasının güvenli olduğunu söylediler. Oysa biz ve çocuklarımız için ne ekmek ne de başka bir şey var."

"Burada her şey pahalı. Marketlerde hiçbir şey yok. Yiyecek bulsanız bile çok pahalı."

"Gazze Şeridi'nde hemen hemen tüm fırınlar kapalı. Un, gaz ve yakıt bulunamadığı için bölgenin merkezindeki ve güneyindeki fırınlar da kapandı."

SES 4 (Arapça): ATEF AL-HAZEEN, Gazze sakini:

"Buraya 11 çocuğumu beslemek için un bulmaya geldim. Un, yiyecek ya da gaz, hiçbir şeyimiz yok. Dünyayı yardıma çağırıyorum, çünkü çocuklarımız açlıktan ölüyor."

SES 5 (Arapça): İBRAHİM AL-NAJJAR, Gazze sakini:

"Bir haftadır bir parça ekmek bile yemedim. Oğlum çok hasta ve ona içirecek bir bardak su bulamıyorum."

SES 6 (Arapça): AYA HABBUB, Yerinden edilen Gazze sakini:

"Bu beş günlük kızımı doğururken çok acı çektim. Bebek üşütüyor ve öksürüyor. Ona bez bulamıyorum. Çocuklarımın ne suçu var?"

SES 7 (Arapça): NARİMAN FATHY, Yerinden edilen Gazze sakini:

"Çok zor durumdayız. Çocuklarım acı çekiyor. En küçük kızım grip yüzünden neredeyse ölecekti."

SES 8 (Arapça): NABİLA HASHEM, Gazze sakini:

"Çöp içinde yaşıyoruz. İmkansız bir şey istemiyoruz. Sadece herhangi bir ülkenin vatandaşları gibi düzgün bir hayat sürmek istiyoruz."

Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde yaklaşık 1.200 kişiyi öldürüp 200'den fazla kişiyi rehin almasının ardından, İsrail de misilleme olarak askeri operasyonlar başlatmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)