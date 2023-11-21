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Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geliyor

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GAZZE'den Mısır'a tahliye edilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları, bu akşam İstanbul'a gelecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; dün Gazze'den Mısır'a tahliye edilen Türkiye ile KKTC vatandaşları, bu akşam yapılacak tarifeli Türk Hava Yolları uçuşu ile İstanbul'a gelecek. Ayrıca bugün 100 kişilik bir grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçeceği belirtildi.

GAZZE'den Mısır'a tahliye edilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; dün Gazze'den Mısır'a tahliye edilen Türkiye ile KKTC vatandaşları, bu akşam yapılacak tarifeli Türk Hava Yolları uçuşu ile İstanbul'a gelecek. Ayrıca bugün 100 kişilik bir grubun daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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