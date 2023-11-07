7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatın durduğu Gazze'de hayat durma noktasında. Kentte 10 binden fazla insan can verirken, bir balkondan savaştan önce ve sonra çekilen karşılaştırmalı görüntüler yürek sızlattı.

Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren video! 1 ayda hepsi yerle bir oldu

1 ayı aşkın süredir İsrail güçleri tarafından bombardımana tutulan Gazze, ablukanın da etkisiyle viran oldu. 10 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'de kaydedilen bir görüntü ise durumun vahametini ortaya koydu.

SİVİLLERİ BOMBALIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail, kentteki 10 binden fazla insanı öldürdü.

YÜREK SIZLATAN VİDEO

Gazze bir ayın sonunda koca bir enkaz yığınına dönerken, kentte su ve yiyecek sıkıntısı yaşanıyor. Sağlık hizmetlerinin büyük oranda durduğu Gazze'de, hijyen anlamında da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Dünya bölgedeki gelişmelere kilitlenmişken bölgede çekilen bir video ise yürek sızlattı. Videoda, aynı balkondan savaşın öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler karşılaştırıldı. O anlar durumun vahametini gözler önüne serdi.