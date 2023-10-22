Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki bölgede Filistinlilere ait evleri hedef aldığı son saldırısında, can kaybı ve yaralananların olduğunu duyurdu. Saldırı sonrası ambulanslar, yaralıları çevre hastanelere sevk etmeye başladı.

Gazze'deki İsrail saldırısında can kaybı ve yaralılar var

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki bölgede Filistinlilere ait evleri hedef aldığı son saldırısında, can kaybı ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan ile El- Basra mahallelerindeki evlere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Hava saldırısı sonucu can kaybı ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılar, Filistinlilere ait evler ile alt yapıda büyük hasara yol açtı.

Saldırı sonrası ambulanslar, yaralıları çevre hastanelere sevk etmeye başladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.