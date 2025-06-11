Gazze'de yürek yakan görüntüler: Bu izdiham birazcık un için

Gazze'de yürek yakan görüntüler: Bu izdiham birazcık un için
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Gazze'de yürek yakan görüntüler: Bu izdiham birazcık un için
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İsrail'in haftalardır devam eden insani yardım ambargosu nedeniyle yeterli gıdanın giremediği Gazze'de açlıkla savaşan yüzlerce Filistinli, bir çuval un alabilmek için dağıtım merkezine akın etti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi izdihama sürüklendi.

İsrail'in haftalardır süren kuşatması ve devam eden insani yardım ambargosu Gazze'yi açlığın eşiğine getirdi.

BİRAZCIK UN İÇİN İZDİHAM

Haftalardır yeterli gıdanın girmediği bölgede açlıkla savaşan yüzlerce Filistinli, bir çuval un alabilmek için dağıtım merkezine akın etti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi izdihama sürüklendi.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

Bölgeden gelen görüntülerde, yardım paketleri için gelenlerin binadan zorla çıkabildiği ve her biri yaklaşık 25 kilogram ağırlığında olan büyük un çuvallarını taşıdıkları görüldü. Birçok kişinin ise dağıtım noktasına ulaşabilmek için birbirini ezmek zorunda kaldığı kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıseennu:

Allah cc laneti itrail ve onu şu anda kim destekliyorsa (yorumlarda dahil) onların üzerine olsun.

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

İşde Dunyadaki butun devletlerın ayıbı insanlat açlık ıçınde bir taraf şan şohret saltanat peşinde bu ayıp elınden bişe gelıpde geri duranları mutlak vebalı bulacak

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