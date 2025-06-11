Gazze'de yürek yakan görüntüler: Bu izdiham birazcık un için

İsrail'in haftalardır süren kuşatması ve devam eden insani yardım ambargosu Gazze'yi açlığın eşiğine getirdi.

BİRAZCIK UN İÇİN İZDİHAM

Haftalardır yeterli gıdanın girmediği bölgede açlıkla savaşan yüzlerce Filistinli, bir çuval un alabilmek için dağıtım merkezine akın etti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi izdihama sürüklendi.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

Bölgeden gelen görüntülerde, yardım paketleri için gelenlerin binadan zorla çıkabildiği ve her biri yaklaşık 25 kilogram ağırlığında olan büyük un çuvallarını taşıdıkları görüldü. Birçok kişinin ise dağıtım noktasına ulaşabilmek için birbirini ezmek zorunda kaldığı kameraya yansıdı.