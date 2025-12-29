Haberler

Gazze'de 25 kişi soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi

Gazze'de 25 kişi soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZZE'de şiddetli soğuk ve yağışlar nedeniyle 6'sı çocuk 25 Filistinli yaşamını yitirdi. Çadırların büyük kısmı su altında kaldı veya parçalandı.

GAZZE'de aralık ayında 6'sı çocuk, 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, soğuk hava dalgası nedeniyle Gazze'de bu ay 6'sı çocuk, 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Basal, "Gazze'de Filistinlilerin sığındığı çadırların yüzde 90'ı su altında kaldı veya fırtınada parçalandı. Soğuk hava dalgasının sürdüğü Gazze'de etkili olan sağanak nedeniyle binlerce Filistinli aile geçici barınakları olan çadırları kaybetti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı