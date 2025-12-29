Gazze'de 25 kişi soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi
GAZZE'de şiddetli soğuk ve yağışlar nedeniyle 6'sı çocuk 25 Filistinli yaşamını yitirdi. Çadırların büyük kısmı su altında kaldı veya parçalandı.
GAZZE'de aralık ayında 6'sı çocuk, 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, soğuk hava dalgası nedeniyle Gazze'de bu ay 6'sı çocuk, 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Basal, "Gazze'de Filistinlilerin sığındığı çadırların yüzde 90'ı su altında kaldı veya fırtınada parçalandı. Soğuk hava dalgasının sürdüğü Gazze'de etkili olan sağanak nedeniyle binlerce Filistinli aile geçici barınakları olan çadırları kaybetti" dedi.
