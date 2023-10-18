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Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan çocuğun kardeşine kelime-i şehadet getirme çabası

Gazze'de İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan bir çocuk, kardeşine kelime-i şehadet getirmeye çalıştığı anlar yürek sızlattı. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.