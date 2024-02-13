Gazze'de 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Hind Rajab'ın günler sonra cansız bedenine ulaşılmasını takiben "6 yaşındaki Hind'in cansız bedeni, bugün Gazze'de sığınacak yer ararken arabanın içinde, hayatını kaybeden aile üyelerinin yanında bulundu. O mahvedici yardım çağrısından 12 gün sonra bulundu ve onun yaşadığı dehşeti hayal edemiyorum" açıklamasını yaptı.

BM Özel Koordinatörü Tor Wennesland 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada "6 yaşındaki Hind'in cansız bedeni, bugün Gazze'de sığınanacak yer ararken arabanın içinde, hayatını kaybeden aile üyelerinin yanında bulundu. O mahvedici yardım çağrısından 12 gün sonra bulundu ve onun yaşadığı dehşeti hayal edemiyorum.

Onun trajik vakası Gazze'de gözlerimizin önünde yaşanan pek çok olaydan biri. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. İlk müdahale ekiplerinin bulunduğu bir ambulans yardıma giderken vuruluyorsa cevaplara ihtiyacımız var demektir.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'de açıkladığı rakamlar, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'e yönelik korkunç saldırısından bu yana İsrail'in askeri operasyonlarında ve Gazze'deki çatışmalarda 10 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü gösteriyor.

"BU ÇILGINLIĞA BİR SON VERİLMELİ"

Her biri insan hayatı olan bu sayılar, özellikle Gazze nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin şu anda barındığı Refah'ta daha büyük ölçekli bir askeri operasyonun gerçekleştirileceğine ilişkin raporlarla birlikte artmaya devam edecek. Anlaşmasız geçen her gün, Gazze'deki çocuklar ve Hamas'ın elindeki rehineler ve aileleri için daha da dayanılmaz acılar getiriyor. Bu çılgınlığa son verilmeli. Tarafları derhal bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum; insani ateşkese ve rehinelerin hemen serbest bırakılmasına ihtiyacımız var."

NE OLMUŞTU?

Gazzeli Hind Rajab, akrabalarıyla birlikte 29 Ocak'ta bombardımandan kaçmak için evden ayrılmış ve evden yayan kaçan annesinin yetkililere ulaşması sayesinde aranmaya başlanmıştı. Filistin Kızılayı yetkilileri, amcasının cep telefonundan Hind'e ulaşmış ve saatler boyunca küçük kızla telefonda konuşup kurtarılması için İsrailli yetkililerden gelecek geçiş izni beklenmişti. İzin geldiğinde ambülansla yola çıkan iki sağlık görevlisi Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun ve küçük Hind'den bir daha haber alınmamış ve 10 Şubat'ta üçünün de cansız bedenlerine ulaşılmıştı.