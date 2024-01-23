Üye Girişi
Haberler

Gazze'de 21 askeri öldürülen İsrail'e bir darbe de Hizbullah'tan! Hava üssünü vurdular

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İsrail askeri sözcüsü, Hamas güçlerinin bir tanka bomba atmasının ardından askerlerin iki binayı yıktığını ve 21 askerin öldüğünü söyledi. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'ndaki hava üssüne saldırdığını açıkladı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 25 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu, dün savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı. Gazze'de bir binayı kuşatıp mayın kullanarak yıkmaya çalışan 21 İsrail askeri, Hamas'ın attığı füzenin mayına isabet etmesi sonucu yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'ndaki hava üssüne saldırdıklarını duyurdu.

21 ASKER ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALDI

Gazze'de 3,5 ayda 25 binden fazla kişiyi katleden İsrail ordusu, Hamas'la çatışmalarda savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı. Hamas militanlarının RPG ile ateş açtığı İsrail askerlerinin yedek ordu birliğinde görevli olduğu bildirildi. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, olayda 21 yedek askerin öldüğünü duyurdu.

NETANYAHU: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de 21 askerin ölümüne yol açan olay hakkında İsrail Ordusu'nun bir soruşturma başlattığını belirtti. Bu olayın dün ölen asker sayısını 24'e çıkardığını belirten Netanyahu, Gazze'deki savaşın mutlak zafere kadar devam edeceğini ifade etti.

HİZBULLAH DA İSRAİL'İN HAVA ÜSSÜNE SALDIRDI

Hamas'ın saldırısında 21 askerin kaybederek adeta kabusa uyanan İsrail, kuzey bölgesinden gelen haber ile bir darbe daha yedi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'ndaki hava gözetleme tesisine saldırdığını duyurdu. Açıklamada saldırının 'Suriye ve Lübnan'daki suikastlara yanıt' olduğu belirtildi.

Açıklamada komuta üssüne çok sayıda füze fırlatıldığı bilgisine yer verildi. IDF ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 12 roket fırlatıldığını bunlardan dördünün vurulduğunu diğerlerinin açık alana düştüğünü öne sürdü. İsrail basını ise kuzey bölgelerinde uzun süre roket sirenlerinin çaldığını yazdı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Dünya

İsrail Gazze Hamas Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Oscar adayları kimler? 96. OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI! Oscar adayı film ve diziler neler? Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, nerede, ne zaman çekildi? Kolpaçino 3. Devre filmi konusu, oyuncuları ve Kolpaçino 3. Devre özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Aile dizisi final mi? Aile dizisi ne zaman final yapacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hitman Ajan 47 filmi oyuncuları kim? Hitman Ajan 47 filmi konusu, oyuncuları ve Hitman Ajan 47 özeti! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 24 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 23 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kopuk nerede çekiliyor? Pendikspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Aile full bölüm izle! Aile 29. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Albayrak'ın dizi ve filmleri! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak?
1000

Yorumlar (9)

mardinli yiğit:

yok öyle bir şey, İsrail'de her şey yolunda, süper teknoloji silahlarıyla kendisine meydan okuyabilecek bir başka ülke yok, varsa kendine güvenen çıksın da görelim.

9
162
yanıtYanıtla
Crm:

heee, onun için 3,5 aydın beğenmediğiniz Hamas'ı bitiremedi.

yanıt105
yanıt4
Hasan Aykuş:

Arkasında büyük köpek olmasa küçük köpeğin ne haddine....

yanıt98
yanıt1
D:

Senin niyetin ne yani. Gelmişsin zillet bir guruhu övüyorsun. Nice güç dediklerimiz tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir

yanıt65
yanıt0
Hakan Sivri:

Atesinis Bol olsun insallah

72
1
yanıtYanıtla
Sinoplu:

Tipine ..dumun

38
1
yanıtYanıtla
Serkan Kaya:

Dünyadaki tüm kötü olan insanlar gebersinler!. Amin Amin Amin Ecmain Ecmain Ecmain İnşşallah İnşşallah İnşşallah!...

11
0
yanıtYanıtla
A B:

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste daha bunlar iyi günleriniz

6
0
yanıtYanıtla
Demir Acer :

Çokta tın

6
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title