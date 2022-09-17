Gazını kavanozlara koyarak satan ünlü modelin son hareketi herkesi dumur etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut kentinde yaşayan ve gazını kavanozlayarak satmasıyla gündeme gelen ünlü model Steph Matto, son olarak hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth anısına özel bir karışım hazırlamasıyla gündeme oturdu.

ABD'de yaşayan 31 yaşındaki güzel model Steph Matto geçtiğimiz aylarda gazını kavanozlayarak sattığının duyulmasının ardından bir anda sosyal medyada çok konuşulan bir isim haline geldi. Doktorunun yaptığı şeyi yasaklamasının ardından uzun süre gazını satmaya ara veren Matto şimdilerde bambaşka bir konuyla gündemde.

KRALİÇE İÇİN BİR KAVANOZ HAZIRLADI

Kilometrelerce uzakta yaşamasına rağmen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberini aldığında derin bir üzüntü hissettiğini dile getiren Matto son bir kavanoz hazırlamaya karar verdi.

ÖZEL DİYET YAPTI

İngiliz bir müşterisinin özel isteğini yerine getirerek Kraliçe 2. Elizabeth'i onurlandırmak için bir kavanoz hazırlayan Matto yoğun bir uğraş sarf etti. Müşterisinin isteğini yerine getirebilmek için 24 saat boyunca sadece çörek, geyik eti, bisküvi ve kuru fasulye yiyen Matto sonunda gazını kavanozlamayı başardı. Kavanozu bir demlik İngiliz çayıyla yıkadı ve 1.735 sterlin (36 bin 486 TL) karşılığında müşterisine sattı.