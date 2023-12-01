Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri bir iş yerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 8 adet Tevrat ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri bir iş yerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 8 adet Tevrat ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 8 adet Tevrat ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. - GAZİANTEP