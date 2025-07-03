Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutul'a 9 yıl hapis ve 2 milyon Euro ceza istemi

Moldova'nın Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gugul, 25 Mart'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklandı.

9 YIL HAPİS VE 2 MİLYON EURO CEZA İSTEMİ

Gugul'un avukatı Sergiu Moraru, Buiucani Mahkemesi'ndeki görülen davada savcıların, Gugul hakkında 9 yıl hapis cezası ve 40 milyon Moldov leisi tutarında para cezası talep ettiğini dile getirdi.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNDEN YASA DIŞI FİNANSMAN" İDDİASI

Moraru, ilk duruşması görülen davada Gutul'un, bir siyasi partinin veya seçim grubunun organize suç örgütünden yasa dışı finansman aldığı iddiasıyla yargılandığını aktardı. Moraru, "Hukuka açıkça aykırı durumlar bulunuyor. Soruşturma dosyalarındaki onlarca klasörlük materyal, özellikle el konulan cep telefonları hâlâ incelenmedi ve herhangi bir somut delilin sunulmadı" dedi.

GUTUL'DAN AÇIKLAMA: İSTİFA ETMEM KARŞILIĞINDA DAVANIN DÜŞECEĞİ SÖYLENDİ

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Evghenia Gutul ise şunları söyledi: "Başkanlıktan istifa etmem karşılığında davanın düşeceği söylendi. Ancak ben halkımı asla yarı yolda bırakmam. Görev sürem boyunca, on binlerce Gagavuz ailesinin yaşamına dokunan projeler hayata geçirdim. Ben sadece halkına hizmet eden bir kamu görevlisi ve küçük çocuklara sahip bir anneyim. Bu adalet mücadelesi, Gagavuzya'nın onuru ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette yaşama hakkımız içindir. Hakikat bizden yana" dedi.