Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutul'a 9 yıl hapis ve 2 milyon Euro ceza istemi

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutul'a 9 yıl hapis ve 2 milyon Euro ceza istemi
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Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklanan Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gugul'un ilk duruşması görülüyor. Yaklaşık 100 gündür tutuklu Gugul için savcıların 9 yıl hapis ve yaklaşık 2 milyon Euro tutarında para cezası talep ettiği bildirildi.

Moldova'nın Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gugul, 25 Mart'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklandı.

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutul'a 9 yıl hapis ve 2 milyon Euro ceza istemi

9 YIL HAPİS VE 2 MİLYON EURO CEZA İSTEMİ

Gugul'un avukatı Sergiu Moraru, Buiucani Mahkemesi'ndeki görülen davada savcıların, Gugul hakkında 9 yıl hapis cezası ve 40 milyon Moldov leisi tutarında para cezası talep ettiğini dile getirdi.

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutul'a 9 yıl hapis ve 2 milyon Euro ceza istemi

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNDEN YASA DIŞI FİNANSMAN" İDDİASI

Moraru, ilk duruşması görülen davada Gutul'un, bir siyasi partinin veya seçim grubunun organize suç örgütünden yasa dışı finansman aldığı iddiasıyla yargılandığını aktardı. Moraru, "Hukuka açıkça aykırı durumlar bulunuyor. Soruşturma dosyalarındaki onlarca klasörlük materyal, özellikle el konulan cep telefonları hâlâ incelenmedi ve herhangi bir somut delilin sunulmadı" dedi.

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutul'a 9 yıl hapis ve 2 milyon Euro ceza istemi

GUTUL'DAN AÇIKLAMA: İSTİFA ETMEM KARŞILIĞINDA DAVANIN DÜŞECEĞİ SÖYLENDİ

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Evghenia Gutul ise şunları söyledi: "Başkanlıktan istifa etmem karşılığında davanın düşeceği söylendi. Ancak ben halkımı asla yarı yolda bırakmam. Görev sürem boyunca, on binlerce Gagavuz ailesinin yaşamına dokunan projeler hayata geçirdim. Ben sadece halkına hizmet eden bir kamu görevlisi ve küçük çocuklara sahip bir anneyim. Bu adalet mücadelesi, Gagavuzya'nın onuru ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette yaşama hakkımız içindir. Hakikat bizden yana" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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