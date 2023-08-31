Gabon'da askeri darbe sonrası geçiş dönemi lideri ilan edildi

Gabon'da Çarşamba gecesi gerçekleşen askeri darbe sonrasında Gabon Cumhuriyet Muhafızları Genel Komutanı Brice Oligui Nguema Gabon'un geçiş dönemi lideri olarak ilan edildi. Devlet Başkanı Ali Bongo'nun üçüncü kez seçildiği duyurulmuş ancak ordu seçim sonuçlarını iptal etmişti.

1. Sokakta halkın çeşitli görüntüleri

Gabon'da Çarşamba gecesi gerçekleşen askeri darbe sonrasında Gabon Cumhuriyet Muhafızları Genel Komutanı Brice Oligui Nguema Gabon'un geçiş dönemi lideri olarak ilan edildi.

Günün erken saatlerinde ulusal seçim kurulu, Devlet Başkanı Ali Bongo'nun üçüncü kez seçildiğini duyurmuştu. Ancak ordu, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının iptal edildiğini ve Bongo'nun ev hapsinde tutulduğunu ilan etti.

Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) Sözcüsü Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, Gabon ordusu liderlerinin oybirliğiyle Nguema'yı CTRI Başkanı olarak tayin ettiğini söyledi.

"General Brice Oligui Nguema, oybirliğiyle Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) Başkanı ve geçiş dönemi lideri olarak atanmıştır."

Sözcünün verdiği bilgilere göre Nguema, optik fiber kablonun yeniden bağlanmasını ve radyo ve televizyon sinyallerinin eski haline döndürülmesini emretti. Nguema, ülkede sükunet ve huzuru korumanın, istikrar ve onuru sürdürmenin gerekliliğini vurguladı.

Sözcü, bir sonraki duyuruya kadar Çarşamba günü yerel saatle 18.00 ile sonraki gün 06.00'ya kadar trafik kısıtlamalarının tam olarak uygulanacağını belirtti.

Günün erken saatlerinde bir grup subay, CTRI adına iktidara el koyduklarını ve "mevcut rejime son verdiklerini" duyurmuştu. Söz konusu duyuru, Gabon'un ulusal seçim kurulunun, Cumartesi günü yapılan seçimde iktidardaki Gabon Demokratik Partisi'nin üçüncü kez seçildiğini ilan etmesinin ardından geldi.

Televizyonda yayımlanan açıklamada subaylar, seçim sonuçlarının iptal edildiğini, devlet kurumlarının dağıtıldığını ve bir sonraki duyuruya kadar tüm sınırların kapatıldığını söyledi.

Ordu, Çarşamba günü yaptığı bir diğer açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ali Bongo, ev hapsinde tutuluyor; ailesi ve doktorları yanında bulunuyor" ifadelerini kullandı. Subaylar, cumhurbaşkanının oğlu Noureddin Bongo Valentin ile Bongo'ya yakın bazı üst düzey yetkililerin de tutuklandığını belirtti.

Çarşamba günü öğleden sonra yayımlanan bir videoda, kendisinin konutunda olduğunu söyleyen Bongo eşiyle oğlunun başka yerlerde olduğunu belirtti.

Darbeden sonra ilk kez kamera karşısına çıkan Bongo, "Hiçbir şey olmuyor. Ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden ses çıkarmanızı, gerçekten ses çıkarmanızı istiyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre başkent Libreville'de silah sesleri duyuldu.

64 yaşındaki Ali Bongo, daha önce savunma bakanı olarak görev yaptı ve hükümette çeşitli görevlerde bulundu. 2009 yılında Gabon Cumhurbaşkanı olarak seçilen Bongo, 2016 yılında tekrar seçildi.

Ocak 2019'da felç geçiren Bongo, Fas'ta tedavi görürken bir grup asker Libreville'deki ulusal radyo istasyonuna girmiş ve "ulusal restorasyon konseyinin" kurulduğunu ilan etmişti. Ancak güvenlik güçlerinin radyo istasyonunu ele geçirip askerleri tutuklamasıyla hükümet darbeyi püskürtmüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Libreville'den bildiriyor.(XHTV)