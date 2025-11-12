G7 Dışişleri Bakanları Kanada'da Toplandı

G7 Dışişleri Bakanlarının, küresel meseleleri ele almak üzere Kanada'da bir araya geldiği bildirildi.

Kanada hükümeti, Ontario eyaletinin Niagara bölgesinde düzenlenen zirvede, Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilcilerinin bir araya geldiğini açıkladı. İki gün sürecek zirvede, küresel meselelerin ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alınacağı belirtildi.