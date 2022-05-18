Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına sert yanıt: İbret verici bir durum - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına sert yanıt: İbret verici bir durum

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Yunanistan Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden sözlerinin alkışlanmasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan tepki geldi. Oktay, 'Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur'' dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Biden ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirdi ve Türkiye'yi şikayet etti. Miçotakis'in Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmesinin ardından ABD'li senatörler tarafından alkışlanmasına Türkiye cephesi de sessiz kalmadı.

"İBRET VERİCİ BİR DURUM"

Yaşananların ibret verici olduğunu belirten Miçotakis, "Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur" dedi.

Fuat Oktay'dan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına sert yanıt: İbret verici bir durum

"MUHALEFET İLK ÇAĞDA YAŞIYOR"

Sözlerinin devamında muhalefet de yüklenen Oktay, "Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yunanistan, fuat oktay, ABD, Dünya, Haberler

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