Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
BBC

Friedrich Merz'in Başbakanlık Yolunda Fiyasko

Friedrich Merz'in Başbakanlık Yolunda Fiyasko
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da genel seçimleri kazanan Muhafazakâr lider Friedrich Merz, parlamentoda yeterli oy çoğunluğunu sağlayamayarak hükümet kurma şansını kaybetti. Merz'in yaşadığı bu yenilgi, modern Almanya tarihinde bir ilke imza attı ve siyasi yorumcular tarafından 'aşağılanma' olarak değerlendirildi.

Almanya'da genel seçimleri önde bitiren Muhafazakâr lider Friedrich Merz, parlamentoda ülkenin yeni başbakanı olmak için gereken çoğunluğu sağlayamadı.

Merz'in hükümet kurabilmesi için 630 sandalyeli mecliste 316 oya ihtiyacı vardı ama 310 oy alabildi. Genel seçimleri lider tamamladıktan iki buçuk ay sonra yapılan oylama Hristiyan Demokrat lidere önemli bir darbe oldu.

Merz'in merkez solla yaptığı koalisyonun parlamentoda yeterli çoğunluğu vardı, ancak destek vermesi beklenen 18 milletvekillinin bunu yapmadığı anlaşılıyor. Merz'in ilk oylamada uğradığı fiyasko modern Almanya tarihinde bir ilk.

Şimdi Parlamento'nun Merz'in yeniden oylanması ya da bir başka aday çıkarması için iki haftası var.

Alman anayasasına göre oylama sınırı yok ama en nihayetinde mutlak çoğunluk sağlanamazsa, buna sahip olamayan bir aday da seçilebiliyor.

Merz'in yenilgisi, siyasi yorumcular tarafından "aşağılanma" diye tanımlanırken, Muhafazakârlarla Pazartesi günü koalisyon anlaşması imzalayan Sosyal Demokrat SPD milletvekillerinin sorumlu olduğuna inanılıyor.

SPD'nin bütün kesimleri koalisyon anlaşmasından memnun değildi, ancak Merz'in tarihi yenilgisi devam etmesini zorlaştırabilir. 1949'dan beri hiçbir başbakan adayı böyle bir fiyasko yaşamamıştı.

Oylamadaki fiyasko, Merz'in geçen yıl çöken bir önceki hükümetin zayıflıklarına ve bölünmelerine panzehir olma umutlarına da darbe vurdu.

69 yaşındaki Merz'in oylamayı kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ı ziyaret edip, görevi alması bekleniyordu.

BBC
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.