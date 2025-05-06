Friedrich Merz Almanya'nın Yeni Başbakanı Oldu
Almanya'da Friedrich Merz, Federal Mecliste yaptığı yeminle başbakanlık görevini Olaf Scholz'dan devraldı. Devir teslim töreninde Merz, ülkedeki sorunları çözme konusunda umutlu olduğunu belirtti.
ALMANYA'da, Friedrich Merz, Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından Olaf Scholz'dan görevi devraldı.
Başbakan Friedrich Merz ve bakanların Federal Meclis'te yemin etmesinin ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta devir teslim töreni yapıldı. Merz, törendeki konuşmasında, Scholz'a son 3,5 yıldır yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Sorumluluğunun farkında olduğunu vurgulayan Merz, "Ülkemizin sorunlarını kendi çabalarımızla bu Meclis'in içinde çözebileceğimize çok inanıyorum. Ben de kendime güveniyorum" dedi.
Olaf Scholz da Merz'e yeni görevinde başarılar diledi. Scholz, Merz'in bugünden itibaren Almanya için özel bir sorumluluk taşıdığını belirtti.