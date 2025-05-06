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Friedrich Merz, Almanya'da Başbakanlık İçin Yeterli Oyu Alamadı

Friedrich Merz, Almanya'da Başbakanlık İçin Yeterli Oyu Alamadı
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada 310 oy alarak başbakan seçilemedi. Seçilmek için gereken 316 oya ulaşamayan Merz'in oylamasında 307 'hayır' oyu ve 1 geçersiz oy kullanıldı.

ALMANYA'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı. Oylamada 307 'hayır' oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçilmek için gerekli olan 316 oya ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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