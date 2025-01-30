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Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü

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Fransız Alpleri'nde meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde 5 dağcı yaşamını yitirdi. Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Savoie bölgesindeki Val-Cenis'te 4 Norveçli dağcı ve Haute-Savoie bölgesindeki bir İsviçreli dağcı çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Fransız Alplerinde dün yaşanan iki çığda 5 dağcı hayatını kaybetti.

Fransız Alplerinde dün meydana gelen iki farklı çığ nedeniyle 5 dağcı hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa'nın güney doğusunda bulunan Savoie bölgesine bağlı Val-Cenis'te meydana gelen 4 Norveçli dağcının, 30 yaşındaki İsviçreli bir dağcının ise Haute-Savoie bölgesindeki ikinci bir çığ felaketinde öldüğü kaydedildi. Norveçli 3 dağcının olay yerinde yaşamını yitirdiği, diğer bir Norveçli dağcının ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı bildirildi.

2 DAĞCI YARA ALMADI

Yetkililer, hayatını kaybeden dağcıların 7 kişilik bir grupta yer aldığını ve 2 dağcının ise yara almadığını bildirdi.

Salı günü de 55 yaşındaki bir dağcı çok büyük bir çığ sonucu hayatını kaybetmişti.

Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMülayim:

la dağ la güreş tutulur mu:))

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