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Macron’dan AB yangın yardımı talebi

Macron’dan AB yangın yardımı talebi
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FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istedi.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde olmak üzere yangınlarla mücadelenin devam ettiğini bildirdi. İtfaiye ekiplerine ve görevlilere yangın söndürme çalışmaları için teşekkür eden Macron, binlerce hektar alana yayılan yangınlar karşısında Avrupa Birliği (AB) sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istediğini kaydetti. Macron, bu kapsamda 2 Hırvatistan, 2 Portekiz yangın söndürme uçağı ile Çekya'dan ve Slovakya'dan gelecek iki helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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