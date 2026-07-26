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Fransa'nın güneybatısındaki yangınlarda yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneybatısındaki yangınlarda yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
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FRANSA'nın güneybatısındaki iki vilayette yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

FRANSA'nın güneybatısındaki iki vilayette yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Fransa basını, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden yangınların kontrol altına alınamadığını duyurdu. Gironde'da çıkan yangının, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçtiği ve 22 Temmuz'dan itibaren devam eden yangında 32 bin 700 hektar alanın yandığı belirtildi. Yangınlar nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 167 bine ulaştığı ve bunun yaklaşık 60 bininin önceki gece tahliye edildiği aktarıldı. Yetkililer, vilayetteki tatil beldesi Cap-Ferret'de de yangın nedeniyle binlerce kişinin, Landes'taki yangında ise 31 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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