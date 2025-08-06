Fransa'nın Aude Bölgesinde Orman Yangını: 1 Ölü, 9 Yaralı

Fransa'nın Aude Bölgesinde Orman Yangını: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Fransa'nın Aude bölgesinde çıkan orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 2 bin itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, 2 bin 500 hane elektriksiz kaldı.

FRANSA'nın Aude bölgesinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, yangının çok hızlı şekilde ilerlediğini ve 2 bin itfaiyecinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 2 bin 500 hanenin elektriksiz kaldığı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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