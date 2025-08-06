Fransa'nın Aude Bölgesinde Orman Yangını: 1 Ölü, 9 Yaralı

FRANSA'nın Aude bölgesinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, yangının çok hızlı şekilde ilerlediğini ve 2 bin itfaiyecinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 2 bin 500 hanenin elektriksiz kaldığı da belirtildi.