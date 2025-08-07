Fransa'nın Aude Bölgesinde Dev Yangın: 1 Ölü, 13 Yaralı
Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan yangında 39 bin 500 dönümden fazla alan küle döndü, bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı ve 3 kişi hala kayıp. Yangına 2 bin 100'den fazla itfaiyeci müdahale ediyor.
FRANSA'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Fransa'nın güneyinde, İspanya sınırına yakın Aude bölgesinde çıkan yangın 39 bin 500 dönümden fazla ormanlık ve kırsal alanı küle çevirdi. Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Yetkililer, yangına müdahale için 2 bin 100'den fazla itfaiyeci ve birden fazla yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya