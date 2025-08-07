Fransa'nın Aude Bölgesinde Dev Yangın: 1 Ölü, 13 Yaralı

Fransa'nın Aude Bölgesinde Dev Yangın: 1 Ölü, 13 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan yangında 39 bin 500 dönümden fazla alan küle döndü, bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı ve 3 kişi hala kayıp. Yangına 2 bin 100'den fazla itfaiyeci müdahale ediyor.

FRANSA'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Fransa'nın güneyinde, İspanya sınırına yakın Aude bölgesinde çıkan yangın 39 bin 500 dönümden fazla ormanlık ve kırsal alanı küle çevirdi. Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililer, yangına müdahale için 2 bin 100'den fazla itfaiyeci ve birden fazla yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

Tüm dünyayı etkileyecek hamleyi yaptı! Milyarlarca dolar ABD'ye akacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.