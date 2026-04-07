Fransa Dışişleri Bakanı: İran'a Yönelik Saldırılara Karşıyız

Fransa Dışişleri Bakanı: İran'a Yönelik Saldırılara Karşıyız
FRANSA Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "İran'a yönelik enerji ve sivil altyapıları hedef alan her türlü saldırıya karşıyız" dedi.

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, " İran'a yönelik enerji ve sivil altyapıları hedef alan her türlü saldırıya karşıyız" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ın sivil ve enerji altyapılarını vuracaklarını söylemesiyle ilgili Barrot, "Bu tür sivil altyapıları hedef alan saldırılar, endişe verici olan durumu daha da kötüleştirerek, yeni bir gerilimi artırma ve misilleme aşamasına neden olur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuku ihlal eden saldırıların tamamına karşı olduklarını kaydeden Barrot, bunun savaşın bölgeye yayılma riskini artıracağını ve bu tür saldırıların kriz nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışı körükleyebileceğini bildirdi. Barrot ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve güvenliğinin garanti altına alınması çağrılarını yineleyerek, denizlerde seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının ortak faydaya hizmet edeceğini dile getirdi.

Ülkesinin bu savaştaki rolünü ara buluculuk çabalarını desteklemek olarak nitelendiren Barrot, "Avrupa'nın kabiliyeti, yeni imparatorlukların tahakkümüne karşı bir alternatif olduğunu göstermesidir. Bu, bizim seçmediğimiz ve sonuçlarıyla ilgilendiğimiz bir savaş" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
