Fransa, İran'a Yaptırımları Geri Getirecek

FRANSA, ortakları İngiltere ve Almanya'yla, nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı en geç ağustos sonunda işleteceklerini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Barrot, İran'ın nükleer programına ilişkin, "İran 10 yıl önce nükleer anlaşma müzakereleri sırasında verdiği taahhütleri ihlal etti. Fransa ve ortakları 10 yıl önce kaldırılan İran'ın silah, banka ve nükleer ekipmanları üzerindeki küresel ambargoları yeniden uygulamakta haklı. İran'dan kesin, somut ve doğrulanabilir bir taahhüt gelmediği sürece bunu en geç ağustos ayı sonunda yapacağız" dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Barrot, İsrail'in Filistin Yönetimi'ne olan 2 milyar avroluk borcunu ödemesini ve uyguladığı finansal ablukayı kaldırmasını istedi. Barrot, haziranda yapılması planlanan ancak İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle ertelenen Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün ele alınacağı 'Uluslararası Filistin Konferansı'nın, 28-30 Temmuz tarihlerinde New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde yapılacağını kaydetti.