Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya Fransa'dan kınama geldi - Haberler

Fransa'nın başkenti Paris'teki Boulogne-Billancourt'ta bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a başlayan gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlenmiş, başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelmişti.

FRANSA'DAN KINAMA GELDİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba gecesi geç saatlerde Türkiye'nin Boulogne-Billancourt'taki Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konu hızla İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının ilgili birimlerine iletildi ve hükümet, durumu azami dikkatle izlemeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Diplomatik yerleşkelerin güvenliğinin son derece ciddiye alındığı vurgulanan açıklamada, Türk Büyükelçiliği ve Büyükelçilik Konutunun özel koruma tedbirlerinden yaralandığı kaydedildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Olayda yaralanan olmazken, Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya