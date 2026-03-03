Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz

ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan, İran'ın misillemeleriyle başlayan çatışmalar Orta Doğu'da küresel bir savaşa dönüştü. İran, saldırılara Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurarak cevap verirken, savaşın başka ülkelerin katılmasıyla genişlemesi endişesi doğdu.

MACRON: BÖLGEDEKİ GÜVENİLİR DOSTLARIMIZA SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan söz konusu endişeleri artıracak bir açıklama geldi. Canlı yayında konuşan Macron, bölgedeki müttefiklere sözlerinin olduğunu, bu nedenle savunma eylemlerine geçeceklerini belirtti.

Macron, şunları söyledi: "Savunma eylemlerine geçeceğiz. Güvenilir dostlarımıza sözümüzü tutacağız. Bölgedeki, Körfez'deki müttefiklerimize destek vereceğiz

"SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANDIRILDI"

Charles De Gaulle uçak gemisine, refakatçi gruplarına Akdeniz'e acilen hareket etmeleri emrini verdim." Fransız fırkateyninin Kıbrıs açıklarına konuşlandığını söyleyen Macron, "Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve havadan radarlar konuşlandırıldı" ifadelerini kullandı.

"HİZBULLAH TÜM SALDIRILARINI DURDURMALI"

Macron, Lübnan'a saldıran İsrail'e ve Hizbullah'a da seslendi. Macron, "Hizbullah kesinlikle tüm saldırılarını durdurmalı ve İsrail'i Lübnan topraklarına ve bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum. Çok yaşa Fransa" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com