Fransa'dan ABD'nin İran Saldırısına Tepki

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean Barrot, ABD'nin İran'a saldırısına dair açıklamasında, "Saldırının planlamasına ve icrasına katılmadık" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Barrot, ABD'nin İran'a saldırısına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Barrot, Fransa'nın, ABD'nin İran'ın nükleer programına ilişkin üç tesisine yönelik saldırısını endişeyle not ettiğini bildirdi. Barrot, " Fransa, bu saldırılara veya planlamalarına katılmadı. Tarafları, çatışmanın yayılmasına yol açabilecek tırmanıştan kaçınmak için itidalli davranmaya çağırıyoruz. Fransa, İran'ın nükleer silah edinmesine karşı çok kararlı şekilde muhalefetini defalarca dile getirdi. Bu sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması çerçevesinde müzakereli bir çözüm gerektirdiğine inanıyoruz. Fransa ortaklarıyla iş birliği yaparak buna katkıda bulunmaya hazır olmaya devam ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) yüksek düzeyde radyasyon tespit edilmediğini teyit eden açıklamasını not ettik" ifadelerini kullandı.