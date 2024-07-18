Fransa'da bir evde yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

Fransa'nın güneyindeki Nice şehrinde çıkan bir yangında, üçü çocuk olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetti.

Yerel savcı, yetkililerin yangını olası bir kundaklama saldırısı olarak soruşturduğunu söyledi.

Alevler, Nice'in havalimanına yakın Moulins bölgesindeki bir apartmanın üst katlarını sardı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kurbanlar arasında üç küçük çocuğun bulunduğunu ve polisin "bu korkunç trajedinin koşullarını aydınlatacağını" söyledi.

Yangın yedinci katta başladı. Nice savcısı Damien Martinelli gazetecilere, ilk bulgular ışığında, "Ölüme neden olan kundaklama eylemleri hakkında bir soruşturma başlattım," dedi.

Yerel haberler, yedi kurbanın hepsinin aynı aileden olduğunu ve ölen çocukların beş, yedi ve on yaşlarında olduğunu bildirdi. İki kişinin pencereden kaçmaya çalıştığı, birinin öldüğü ve diğerinin durumunun kritik olduğu söylendi.

Iftahou adlı bir adam Nice Matin web sitesine, yangın devam ederken olay yerine geldiğini ve içeridekiler için umut olmadığını anladığını söyledi.

Fransa'nın güneyindeki Komorlu topluluğun başkanı Najim Maecha, aileyi tanıdığını ve 2013'ten beri Nice'te yaşadıklarını söyledi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, felaketin insani bedelinin çok ağır olduğunu söyledi. Yedi kurbanın yanı sıra, 30 kişi daha dumandan etkilendi.

Estrosi, "İçişleri bakanından, sakinlerin güvenliğini sağlamak ve olası kundaklama olarak soruşturulan bu trajediden sonra yeni olayları önlemek için güvenlik güçleri görevlendirmesini istedim," dedi.