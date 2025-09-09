Fransa'da Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, başbakan olarak atandı.

FRANSA'DA YENİ BAŞBAKAN LECORNU

Fransa'da merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, başbakan olarak atandı.

BAYROU HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Fransa'da parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda, Bayrou hükümeti için güven oylaması yapılmıştı. 194 milletvekili, Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu vermişti. Yeterli oy alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düşmüştü

9 AY KOLTUKTA KALABİLMİŞTİ

Fransa'da 1958'den bu yana hükümetler 41 kez güven oylamasına giderken, ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında parlamentodan yeterli desteği alamayarak düşmüştü. Bayrou, sadece 9 ay koltukta kalabilmişti.

BİR ÖNCEKİ HÜKÜMET GENSORU ÖNERGESİYLE DÜŞMÜŞTÜ

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Macron, Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçlarıyla darda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri de hükümetle muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou da bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götürme kararı almıştı.