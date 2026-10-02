Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi, yaklaşık 400 okul kapalı kaldı

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(ANKARA) - Fransa'da, geçen hafta Paris bölgesinde başlayan ve ülke geneline yayılanan öğrenci protestoları nedeniyle yaklaşık 400 okul kapatıldı. Öğrenciler okul koşullarının yetersizliği ve öğretmen açığı gibi sorunları protesto ediyor.

Fransız devlet televizyonu France24'ün haberine göre, Fransa'da geçen hafta Paris bölgesinde başlayan lise ve üniversite öğrencilerinin protestoları şiddetlendi. Protestolar nedeniyle yaklaşık 400 okul kapatıldı. Protestolar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, öğrencilerin öğretmen açığı ve bakımsız okul binaları gibi sorunları protesto ettiği aktarıldı. Haberde, hükümetin sol grupları suçladığı kaydedilirken, hükümetin şikayetlerin haklı olduğunu kabul etmekle birlikte, yaşananları "kentsel şiddet" olarak nitelendirip kınadığı ifade edildi.

Öğrencilerin polisi, protestoları durdurmak için göz yaşartıcı gaz kapsülleri kullandığı, aşırı güç kullandığı ve yaralanmalara yol açmakla suçladığı aktarılan haberde, "Geçen hafta Paris bölgesinde başlayıp hızla ülke geneline yayılan bu hareket kapsamında, liselerin son sınıflarındaki öğrenciler okul binalarına girişi engelledi ve polisle çatıştı" denildi.

Eğitim Bakanı Eduoard Geffray, "Lise öğrencileri hareketinin aşırı şiddet yanlısı marjinal gruplar tarafından rehin alındığını" belirterek, ülkedeki 3 bin 700 liseden yaklaşık 400'ünün bugün de kapalı kalmasının beklendiğini ifade etti. Geffray, protestoların başlangıcından bu yana 40 lise müdürü olmak üzere en az 65 personelin yaralandığını, yaklaşık 170 öğrencinin yaralanırken 100'den fazla lisenin ağır hasar gördüğünü söyledi. Ayrıca haberde birçok lisenin, özellikle Marsilya'dakilerin dersleri uzaktan yapma kararı aldığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA