Haberler

Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi, yaklaşık 400 okul kapalı kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'da öğrenci protestoları şiddetlendi, yaklaşık 400 okul kapalı kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da geçen hafta Paris bölgesinde başlayıp ülke geneline yayılan öğrenci protestoları nedeniyle yaklaşık 400 okul kapatıldı. Bakan Geffray, başlangıçtan bu yana en az 65 personel ile yaklaşık 170 öğrencinin yaralandığını, 100'den fazla lisenin ağır hasar gördüğünü söyledi.

(ANKARA) - Fransa'da, geçen hafta Paris bölgesinde başlayan ve ülke geneline yayılanan öğrenci protestoları nedeniyle yaklaşık 400 okul kapatıldı. Öğrenciler okul koşullarının yetersizliği ve öğretmen açığı gibi sorunları protesto ediyor.

Fransız devlet televizyonu France24'ün haberine göre, Fransa'da geçen hafta Paris bölgesinde başlayan lise ve üniversite öğrencilerinin protestoları şiddetlendi. Protestolar nedeniyle yaklaşık 400 okul kapatıldı. Protestolar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, öğrencilerin öğretmen açığı ve bakımsız okul binaları gibi sorunları protesto ettiği aktarıldı. Haberde, hükümetin sol grupları suçladığı kaydedilirken, hükümetin şikayetlerin haklı olduğunu kabul etmekle birlikte, yaşananları "kentsel şiddet" olarak nitelendirip kınadığı ifade edildi.

Öğrencilerin polisi, protestoları durdurmak için göz yaşartıcı gaz kapsülleri kullandığı, aşırı güç kullandığı ve yaralanmalara yol açmakla suçladığı aktarılan haberde, "Geçen hafta Paris bölgesinde başlayıp hızla ülke geneline yayılan bu hareket kapsamında, liselerin son sınıflarındaki öğrenciler okul binalarına girişi engelledi ve polisle çatıştı" denildi.

Eğitim Bakanı Eduoard Geffray, "Lise öğrencileri hareketinin aşırı şiddet yanlısı marjinal gruplar tarafından rehin alındığını" belirterek, ülkedeki 3 bin 700 liseden yaklaşık 400'ünün bugün de kapalı kalmasının beklendiğini ifade etti. Geffray, protestoların başlangıcından bu yana 40 lise müdürü olmak üzere en az 65 personelin yaralandığını, yaklaşık 170 öğrencinin yaralanırken 100'den fazla lisenin ağır hasar gördüğünü söyledi. Ayrıca haberde birçok lisenin, özellikle Marsilya'dakilerin dersleri uzaktan yapma kararı aldığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava

Soruşturma tamamlandı! Eski bakanın sır ölümüne 3 ayrı dava
Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla Paris'te bir araya geldi

Paris'te sürpriz buluşma! Sümeyye Aydoğan ile dünya yıldızı yan yana
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimlik eser ele geçirildi! Altın yaldızla işlenmiş

Evinden 3 metrelik altın yaldızlı tomar çıktı! Tevrat olabilir
Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz

Dünyayı alarma geçiren tehdit: Bunu yaparsanız anında vururuz
Melisa Şenolsun pozitif sonuç sonrası sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek

Test sonucu pozitif çıkmıştı! İtiraz edecek
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

Bahçeli, DEM ile kime selam gönderdi? Adres netleşti
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasını buluşturan cenaze! Ünlü isimler peş peşe geldi
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

Aziz Başkan 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar

Biri derbi! İşte Yasin Kol'un kendi çalıp kendi oynadığı maçlar