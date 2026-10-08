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Fransa'da öğrenci eylemleri 3. haftada sürerken ülke genelinde 224 lise kapalı kaldı

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Fransa'da öğrenci eylemleri 3. haftada sürerken ülke genelinde 224 lise kapalı kaldı
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Fransa'da eğitimdeki sorunlara karşı üç haftadır süren öğrenci eylemleri devam ediyor; Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 224 lisenin tamamen kapalı olduğunu bildirdi. Başbakan Sebastien Lecornu, ekim sonuna kadar somut, hızlı ve finanse edilmiş önlemler açıklayacağını duyurdu.

(ANKARA) - Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara karşı üç haftadır devam eden öğrenci eylemleri, hükümetin taleplere yanıt vereceği sözünün ardından bugün de sürüyor. Öte yandan Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetin, "somut, hızlı ve tamamen finanse edilmiş" önlemler açıklayacağını duyurdu.

Fransa'da öğretmen açığı, okulların fiziki koşulları ve eğitim sistemindeki kaynak yetersizliğine karşı başlayan öğrenci protestoları üçüncü haftasına girdi. Fransa Eğitim Bakanlığı, sabah saatlerinde ülke genelinde 224 lisenin tamamen kapalı olduğunu, daha önce kapanan 151 lisenin ise kısmen yeniden açıldığını bildirdi.

Öte yandan Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hükümetin öğrenci protestolarına yanıt olarak yürüttüğü çalışmaların ekim sonuna kadar sonuçlandırılacağını belirterek, "İstediğim şey somut, hızlı ve finanse edilmiş yanıtlar" dedi.

Paris'teki Helene-Boucher Lisesi önünde öğrenciler çöp konteynerleriyle barikat kurarken, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Öğretmenler ve sendikaların da destek verdiği öğrenci gösterilerinin bugün Paris'teki Bastille Meydanı dahil çeşitli noktalarda sürmesi bekleniyor.

LECORNU'DAN AY SONUNA KADAR ÇÖZÜM SÖZÜ

Fransız Başbakan Lecornu, dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında hükümetin öğrencilerin taleplerine ekim ayı sonuna kadar "somut, hızlı ve tamamen finanse edilmiş yanıtlar" sunacağını açıkladı. Lecornu, alınması planlanan önlemlerin içeriğine ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Öğrencilerin şikayetlerini ve taleplerini iletmeleri amacıyla hükümet tarafından oluşturulan çevrim içi platforma da ilk iki günde 43 binden fazla başvuru yapıldı.

POL İSİ N SES VE ŞOK ETKİLİ BOMBALARI KULLANMASI YASAKLANDI

Üç haftadır devam eden gösteriler yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açarken, çevik kuvvet polisinin genç göstericilere yönelik güç kullanımı ülkede tartışma yarattı. Hükümet dün, protestolara müdahalede ses ve şok etkili bombaların kullanımını yasakladı. Hafta başında, polisin fırlattığı sersemletici bombayı eline alan bir eylemci elini kaybetmişti. Fransa'da 17 Ekim tarihi için sendikalar dahil farklı gruplardan geniş katılımlı yeni bir eylem çağrısı yapılıyor.

Kaynak: ANKA
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