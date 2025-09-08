Haberler

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Fransa'da 1958 yılından bu yana bir ilk yaşandı. Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü. Bayrou sadece 9 ay koltukta kalabildi.

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

FRANSA'DA BAYROU HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Fransa'daki mevcut merkez sağcı hükümetin korktuğu başına geldi. Ulusal Meclis'teki güven oylamasında hükümet yeterli oyu alamadı. Başbakan François Bayrou hükümeti düştü.

9 AY KOLTUKTA KALABİLDİ

Ülkede 1958'den beri bir ilk yaşandı. Bayrau hükümeti, Fransa'da güvenoyu alamayan ilk hükümet oldu. Bayrou, sadece 9 ay koltukta kalabildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFerhat27:

bizim hükümetimiz de tek adama döüştü

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

OLSA NE OLACAK HERKES MACRON dümbeleğini biliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
