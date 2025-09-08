Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

FRANSA'DA BAYROU HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Fransa'daki mevcut merkez sağcı hükümetin korktuğu başına geldi. Ulusal Meclis'teki güven oylamasında hükümet yeterli oyu alamadı. Başbakan François Bayrou hükümeti düştü.

9 AY KOLTUKTA KALABİLDİ

Ülkede 1958'den beri bir ilk yaşandı. Bayrau hükümeti, Fransa'da güvenoyu alamayan ilk hükümet oldu. Bayrou, sadece 9 ay koltukta kalabildi.

Ayrıntılar geliyor...