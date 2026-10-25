Fransa'da ikinci haftaya taşan protestolarda yaklaşık bin kişi gözaltına alındı

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(ANKARA) - Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen kitlesel protestolara yüz binlerce kişi katıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilere 410 bin kişinin katıldığını açıklarken, sendikalar bu sayının 800 bin olduğunu duyurdu. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını, iki kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Fransa'da artan yaşam maliyetleri, eğitim sistemindeki sorunlar ve hükümetin ekonomi politikalarına karşı başlayan protestolar ikinci haftasında devam etti. Dün ülke genelinde düzenlenen gösteriler büyük ölçüde barışçıl geçerken, akşam saatlerinde Paris, Marsilya, Bordeaux ve Lyon başta olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Geçen hafta yaşanan yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmaması amacıyla ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis görevlendirildi. Birçok kentte gösterilere yönelik kısıtlamalar uygulanıyor, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında yalnızca tanınmış sendikalar tarafından düzenlenen gösterilere izin verileceğini açıklamıştı.

PARİS'TE POLİS GÖSTERİCİLERE BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Paris'te Porte d'Italie'den Porte de Vincennes'e doğru gerçekleştirilen yürüyüşün ardından göstericiler ile çevik kuvvet ekipleri arasında çatışmalar yaşandı.

Bazı göstericilerin barikat kurarak polise çeşitli cisimler fırlatması üzerine güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Yüzleri maskeli bazı kişilerin bir otomobil bayisinin camlarını kırmasının ardından polis gruplara coplarla müdahale etti.

Operasyonda normal koşullarda organize suçlar ve terörle mücadele alanlarında görev yapan özel polis birimleri de yer aldı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, yürüyüşün arka kısmında birkaç bin radikal aktivistin toplandığını, bunların yaklaşık 500'ünün şiddet olaylarına karışan kişiler olarak tespit edildiğini belirtti.

MARSİLYA, BORDEAUX VE LYON'DA DA ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde çöp konteynerleri ateşe verilirken metal levhalarla yollar kapatıldı. Bir güvenlik aracı, alevler içindeki barikatın arasından geçerek ilerledi. Bordeaux kentinde ise siyah kıyafetli ve yüzleri kapalı bazı göstericiler, bir binanın önündeki ahşap levhaları sökerek sokak barikatları oluşturdu.

Lyon'da yerel yönetim tarafından gösterilere kapatılan bir bölgede toplanan kalabalığa polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Lyon'daki protestolara katılan bir gösterici, yaşananları, "Çoğunluğu lise ve üniversite öğrencisi yaklaşık 150 kişiydik. Ardından neredeyse hemen göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Sokakta neredeyse hiçbir şey göremiyordunuz" sözleriyle anlattı.

İÇİŞLERİ BAKANI NUNEZ: GÖZALTI SAYISI ARTACAK

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını, bu sayının artmasının beklendiğini belirtti. Nunez, Toulouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde birer kişinin ağır yaralandığını açıkladı. Yetkililer, geçen hafta yaşanan olaylarla karşılaştırıldığında yağma ve yıkımın daha sınırlı kaldığını bildirdi.

AVRUPA'NIN DİĞER KENTLERİNDE DE PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Fransa'daki gösterilerle benzer ekonomik ve toplumsal talepler doğrultusunda Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de protestolar gerçekleştirildi. İspanya'nın Barselona kentinde öğrencilerin düzenlediği gösteriler sırasında çıkan olaylarda 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı binlerce göstericiye polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de de çatışmalar yaşandı. İtalya'nın Milano kentinde ise geçen hafta yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmaması amacıyla yüzlerce askerin de katıldığı geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri, protestocuların belirli bölgelerde toplanmasını engelledi.

GEÇEN HAFTAKİ PROTESTOLARDA 2 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen gösterilere yaklaşık 550 bin kişi katılmış, artan akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığına yönelik tepkiler, haftalar süren öğrenci protestolarının ardından ülke genelinde kitlesel eylemlere dönüşmüştü. Büyük ölçüde barışçıl başlayan gösterilerin ardından çıkan olaylarda, 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmış, çok sayıda iş yeri yağmalanmış ve binalar ateşe verilmişti.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (CCI), olaylardan 2 binden fazla iş yerinin doğrudan etkilendiğini, maddi zararın yüz milyonlarca avroya ulaştığını açıklamıştı. Olaylar sırasında bir göstericinin polis tarafından kullanılan müdahale mühimmatının patlaması sonucu elini kaybettiği, yaklaşık bin polis memurunun da yaralandığı bildirilmişti.

Yaşanan şiddet olaylarının ardından Paris ve bazı kentlerde gece sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık altı ay kala devam eden protestolar, siyasi tartışmaları da artırdı. Muhalefetteki cumhurbaşkanı adayları, yaşanan olaylardan Cumhurbaşkanı Macron'u ve hükümet üyelerini sorumlu tuttu.

Kaynak: ANKA