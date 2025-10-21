Fransa'da Hortum Faciası: 1 Ölü, 10 Yaralı

FRANSA'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Val-d'Oise vilayetinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde yer alan Val-d'Oise vilayetinde dün hortum meydana geldiği belirtildi. Val-d'Oise'in Ermont ile Eaubonne kentlerinde sert rüzgarların etkili olduğu ve 3 vincin devrildiği aktarıldı. Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, Val-d'Oise'e yaptığı ziyarette, hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında ve bir şantiyede inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı.