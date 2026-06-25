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Fransa'da Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişi karantinaya alındı

Fransa'da Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişi karantinaya alındı
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FRANSA Sağlık Bakanı Stephanie Rist, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını bildirdi.

FRANSA Sağlık Bakanı Stephanie Rist, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını bildirdi.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, ülke basınına Ebola vakasıyla ilgili açıklamada bulundu. Dün Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) insani yardım misyonundan dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiğini anımsatan Rist, söz konusu kişinin deneyimli bir doktor olduğunu kaydetti. Rist, uçağa bindiği sırada herhangi bir belirtisi bulunmadığını ve virüsün bulaşıcı olmadığını aktardı.

Uçuş sırasında baş ağrısı şikayeti olan doktorun durumu ilgililere ilettiğini söyleyen Rist, doktorun uçak inince hastaneye götürüldüğünü ve 21 günlük karantinaya alındığını ifade etti. Rist, uçakta doktora yakın olanları araştırdıklarını vurgulayarak, doktorla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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