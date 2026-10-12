Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Glucksmann ön seçim zaferi sonrası unla protesto edildi

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(ANKARA) - Fransa'da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Raphael Glucksmann, ön seçim zaferini kutladığı Paris'teki bir mekandan ayrılırken üzerine un atılarak protesto edildi.

Fransa'da Sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde, oyların yüzde 66'sını alan Glucksmann, zaferini destekçileriyle kutladı. Glucksmann, gece sonunda taksiye bindiği sırada, bir kişinin üzerine un atması sonucu una bulandı. Olayın görüntüleri Fransız basını ve sosyal medyada yayımlandı.

Medyaya göre, olay sırasında bölgede bulunan bir kişi, Glucksmann'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yalnızca yüzde 2'sini alabileğini söyledi. Bu kişinin, Glucksmann'a un atan kişi olup olmadığı bilinmiyor.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, olaya tepki göstererek, kamusal tartışmalarda "sembolik dahi olsa hiçbir şiddetin kabul edilemeyeceğini" belirtti. Bnegeon, sözlü şiddetin fiziksel şiddete dönüşebildiğini ifade ederek, Boyun Eğmeyen Fransa'yı (LFI) siyasi tartışmaları çatışmaya dönüştürmekle suçladı.

Glucksmann ile LFI arasındaki gerilim, solun cumhurbaşkanlığı seçimine hangi adayla gireceğine ilişkin tartışmalardan kaynaklanıyor. Glucksmann, Fransa'nın önde gelen solcu cephesi Jean-Luc Melenchon liderliğindeki LFI ile arasına mesafe koyarken, solun ortak aday çıkarması ve seçim stratejisi konusunda iki siyasi hareket karşı karşıya geliyor.

Kaynak: ANKA