Fransa'da çığ düşmesi nedeniyle 2 kayakçı hayatını kaybetti

Güncelleme:
Fransa'nın Hautes-Alpes vilayetinde çığ düşmesi sonucu 2 kayakçı hayatını kaybetti. Olay, rehbersiz kayarak pist dışına çıkan 4 kişilik bir ekipte gerçekleşti.

FRANSA'nın Hautes-Alpes vilayetinde çığ düşmesi sonucu 2 kayakçı yaşamını yitirdi.

Fransız basını, Hautes-Alpes'e bağlı Saint-Veran'da dün öğleden sonra çığ düştüğünü duyurdu. Gap Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 4 kişilik ekibin Saint-Veran'da spor faaliyetleri için ayrılmış pistin dışında rehbersiz şekilde kayak yaptığı belirtilerek, ekipteki biri 1997, diğeri 1991 doğumlu 2 kişinin yerel saatle 15.00 sıralarında düşen çığ nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
