Haberler

Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı, Saldırgan Öldü

Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı, Saldırgan Öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marsilya'da bir otel ve fast food restoranı önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin durumu kritik.

FRANSA'nın Marsilya kentinde bıçaklı saldırıda 5 kişiyi yaralayan şüphelinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa'nın Marsilya kentinde, otelde ve fast food restoranının önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis tarafından vurularak ağır yaralanan saldırganın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Savcı Nicolas Bessone, şüphelinin kirasını ödeyemediği için otelden çıkarıldığını ve eski odasında bir kişiye saldırdığını, ardından otel müdürü ile oğlunu bıçakladığını açıkladı. Saldırganın daha sonra fast food restoranının önünde de rastgele olarak insanlara saldırmaya başladığı ve 2 kişiyi yaraladığı kaydedildi.

Savcı Bessone, yaralılardan en az birinin durumunun kritik olduğunu, diğerlerinin ise ağır yaralı olduğunu aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Bessone, saldırganın saldırı amacının henüz bilinmediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Eşiyle boy farkına meydan okudu: 'Jigantizm' hastalığı genç modeli mutluluğa götürdü

'Jigantizm' hastalığı genç modeli mutluluğa götürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran'dan Fikret Orman görüntüleri sonrası ilk açıklama

Yasak aşk kameralara yansıdı, ünlü model sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.