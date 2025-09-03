Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı, Saldırgan Öldü

FRANSA'nın Marsilya kentinde bıçaklı saldırıda 5 kişiyi yaralayan şüphelinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa'nın Marsilya kentinde, otelde ve fast food restoranının önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis tarafından vurularak ağır yaralanan saldırganın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Savcı Nicolas Bessone, şüphelinin kirasını ödeyemediği için otelden çıkarıldığını ve eski odasında bir kişiye saldırdığını, ardından otel müdürü ile oğlunu bıçakladığını açıkladı. Saldırganın daha sonra fast food restoranının önünde de rastgele olarak insanlara saldırmaya başladığı ve 2 kişiyi yaraladığı kaydedildi.

Savcı Bessone, yaralılardan en az birinin durumunun kritik olduğunu, diğerlerinin ise ağır yaralı olduğunu aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Bessone, saldırganın saldırı amacının henüz bilinmediğini söyledi.