Fransa Cumhurbaşkanı Gazze'deki Sivillerin Zarar Görmesini Engelleme Çağrısı Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X sosyal medya platformundan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail, Filistinliler, Orta Doğu ve tüm dünyanın çıkarı için ülkesinin bu şiddet ve gerilim döneminin hızlıca son bulması için seferber olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğünü belirten Macron, Gazze'de sivillerin zarar görmesini engelleyecek tüm önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Macron, Gazze'de uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.