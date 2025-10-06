Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu İstifa Etti

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, kabinesinin açıklanmasının üzerinden bir gün bile geçmeden istifa etti.

Elysée Sarayı, Lecornu'nun Pazartesi sabahı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir saat süren görüşmesinin ardından kararın alındığını duyurdu.

Bu beklenmedik gelişme, François Bayrou hükümetinin çöküşünün ardından Lecornu'nun başbakanlığa atanmasından yalnızca 26 gün sonra yaşandı.

Ulusal Meclis'teki siyasi partiler, büyük ölçüde Bayrou'nun kabinesini koruyan yeni hükümeti sert şekilde eleştirmiş ve güven oylamasında düşürme tehdidinde bulunmuştu.

Şimdi ise birçok parti erken seçim çağrısı yaparken, bazıları Macron'un da istifasını talep ediyor. Ancak Macron, görev süresi 2027'de sona ermeden koltuğunu bırakmayacağını defalarca vurgulamıştı.

Fransa siyaseti, Temmuz 2024'te yapılan erken genel seçimlerin ardından hiçbir partinin mutlak çoğunluk sağlayamaması nedeniyle son derece istikrarsız bir süreçten geçiyor.

Bu durum, başbakanların yasa tasarılarını ve yıllık bütçeyi geçirmek için gerekli desteği bulmasını neredeyse imkânsız hale getirdi.

Macron'a yakın bir isim olarak bilinen ve daha önce savunma bakanlığı görevini üstlenen Lecornu, son iki yılda Fransa'nın görev yapan beşinci başbakanıydı.