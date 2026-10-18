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Fransa Başbakanı Lecornu, Paris'te 1200 gözaltı ve 150 yaralı açıkladı

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Fransa Başbakanı Lecornu, Paris'te 1200 gözaltı ve 150 yaralı açıkladı
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Fransa Başbakanı Lecornu, Paris'te sarı yeleklilerin gösterilerinde 1200 kişinin gözaltına alındığını, 150 jandarma ve polisin yaralandığını belirtti. Lecornu, barışçıl gösterilerin meşru olduğunu ancak kundaklama, yağma ve saldırıların kabul edilemeyeceğini söyledi.

FRANSA'da sarı yeleklilerin gösterileri sırasında 1200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülke basınına yaptığı açıklamada, başkent Paris'te sarı yeleklilerin gösterilerinde 1200 kişinin gözaltına alındığını, 150 jandarma ve polisin yaralandığını belirtti.

Başbakan Lecornu, sanal medya hesabından ise emniyet güçlerinin eylemler kapsamında vatandaşları korumak için şiddetle karşı karşıya kaldığı bilgisini paylaştı. Barışçıl gösterilerin meşru olduğunu kaydeden Lecornu, "Ancak kundaklama, yağma ve saldırıların hiçbir şekilde yeri olamaz. Oluşan zararın maliyetini üstlenmek, bizzat bu zararı verenlerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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