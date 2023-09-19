Fransa, Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadelesine güçlü bir yanıt verilmesi için iş birliği yapıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonuna dair açıklama yaptı. Açıklamada Azerbaycan'ı saldırılarını durdurmaya çağırırken, bölgenin güvenliğine yönelik risklerle orantılı olarak güçlü bir yanıt verilmesi için Avrupalı ve ABD'li ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. BM Güvenlik Konseyi de acil toplantıya çağırıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonuna dair yapılan açıklamada, " Fransa, bu kabul edilemez saldırıya bölgenin güvenliğine yönelik oluşturduğu risklerle orantılı olarak güçlü bir yanıt verilmesi için Avrupalı ve ABD'li ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. BM Güvenlik Konseyi de acil toplantıya çağırıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonuna dair açıklama yaptı. Açıklamada Azerbaycan'ı saldırılarını, " Fransa, derhal durdurmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyor. Fransa, bu kabul edilemez saldırıya bölgenin güvenliğine yönelik oluşturduğu risklerle orantılı olarak güçlü bir yanıt verilmesi amacıyla Avrupalı ve ABD'li ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne konuyu görüşmek üzere acil toplama çağrısında bulunuldu. - PARİS