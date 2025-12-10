Haberler

ABD'de Uçak, Seyir Halindeki Araç Üzerine Acil İniş Yaptı

ABD'nin Florida eyaletinde eğitim uçuşu yapan küçük bir uçak, her iki motorunda güç kaybı yaşaması sonucu seyir halindeki bir aracın üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pilot ve yolcusunun sağ olduğu, aracın sürücüsünün hafif yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinde küçük bir uçağın seyir halindeki aracın üzerine acil iniş yaptığı bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Brevard County'de küçük bir uçak, seyir halindeki aracın üzerine acil iniş yaptı. Yetkililer, eğitim uçuşu yapan çift motorlu uçağın, her iki motorunda güç kaybı yaşaması üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirtti. Pilot ve yolcusunun iyi olduğu, uçağın çarptığı aracın sürücüsünün ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
